Аршавин отправил Уэльс в группу A. Соперником России стала Финляндия

Определились все соперники сборной России по групповому турниру Евро-2020.

Бывший капитан российской команды Андрей Аршавин в ходе жеребьевки отправил Уэльс в группу A. Его название перед этим вытащил экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс. Таким образом, россияне сыграют с Финляндией.

Матч Россия — Финляндия состоится в Санкт-Петербурге 17 июня. 13 июня Россия встретится с Бельгией, также в Санкт-Петербурге, а 22 июня — в Копенгагене с Данией.

Жеребьевка Евро-2020. Live!