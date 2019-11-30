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Аршавин отправил Уэльс в группу A. Соперником России стала Финляндия

20:52
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Определились все соперники сборной России по групповому турниру Евро-2020.

Бывший капитан российской команды Андрей Аршавин в ходе жеребьевки отправил Уэльс в группу A. Его название перед этим вытащил экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс. Таким образом, россияне сыграют с Финляндией.

Матч Россия — Финляндия состоится в Санкт-Петербурге 17 июня. 13 июня Россия встретится с Бельгией, также в Санкт-Петербурге, а 22 июня — в Копенгагене с Данией.

Жеребьевка Евро-2020. Live!

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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