Аршавин отправил Уэльс в группу A. Соперником России стала Финляндия
20:52
Определились все соперники сборной России по групповому турниру Евро-2020.
Бывший капитан российской команды Андрей Аршавин в ходе жеребьевки отправил Уэльс в группу A. Его название перед этим вытащил экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс. Таким образом, россияне сыграют с Финляндией.
Матч Россия — Финляндия состоится в Санкт-Петербурге 17 июня. 13 июня Россия встретится с Бельгией, также в Санкт-Петербурге, а 22 июня — в Копенгагене с Данией.
Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
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