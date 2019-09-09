«Армянские воины». Мхитарян похвастался фотографией из победной раздевалки сборной Армении

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян похвастался фотографией из победной раздевалки своей сборной после победного матча со сборной Боснии (4:2) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Мхитарян впервые в карьере забил в одном матче за национальную команду два мяча.