Анзор Кавазашвили: "Как только с поля ушел Черышев, Дзюба остался один, как бедный родственник"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал вышедших на замену в матче Бельгия – Россия (3:1) полузащитника Антона Миранчука и нападающих Федора Смолова и Федора Чалова. Кавазашвили считает, что эти футболисты не усилили игру команды, выполняя роль статистов.

– Ни один из всех троих наших футболистов, вышедших со скамейки, не принес пользу команде, в отличие от тех, кто появился на поле у бельгийцев. Резервный игрок выходит на поле для того, чтобы заменить кого-то, кто уже устал или получил повреждение, и для того, чтобы отпахать за двоих-троих, будучи более свежим физически, – говорит Кавазашвили. – Вчера же все, кто вышел на замену, просто выполняли роли статистов. Я не увидел усиления атаки нашей команды за счет выхода Миранчука, Смолова или Чалова. Как только с поля ушел Черышев, Дзюба вообще остался в атаке один, как бедный родственник, окруженный защитниками сборной Бельгии. Тренерский штаб сборной России должен разобраться, кто и в какое время способен максимально эффективно себя проявить, поработать над заменами. Я ни в коем случае не учу Станислава Черчесова, просто мне обидно, что сборная проиграла, хотя не должна была.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье, 24 марта, в гостях у национальной команды Казахстана. Начало – в 17.00 по Москве. (Иван Торопцев)

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