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Антуан Гризманн: «Незабитый пенальти стал настоящей болью для меня»

01:28
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над Андоррой в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:0) признался, что разочарован нереализованным пенальти. Тем не менее, он рад двум победам в двух играх в сентябре.

— Незабитый пенальти стал настоящей болью, — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна. — Нужно продолжать работать. Это напоминание о том, что работа у футболиста никогда не заканчивается.

Две победы в двух играх — это то, что хотела сборная Франции. У нас было преимущество в том, что мы играли перед своими болельщиками. Сегодня мы играли против скромной команды, но на стадионе все равно было много людей, и я хотел бы поблагодарить их за то, что пришли.

Франция — Андорра

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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