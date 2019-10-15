Антуан Гризманн: «На чемпионате мира Франции не нужно было столько моментов, чтобы забить»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал ничейный результат в матче отборочного турнира Евро-2020 с Турцией (1:1). У обеих команд по 18 очков.

— Мы не идеальны, — цитирует Гризманна L'Equipe. — Мы потеряли удачу, должны ее найти. Иногда мяч не идет в ворота. Это футбол. На чемпионате мира нам не нужно было столько моментов, сколько сейчас для того, чтобы забить. Нужно быть терпеливым и работать каждому в своем клубе.

У нас еще есть две игры. Нам придется побеждать Молдавию и Албанию. Еще две битвы и тогда можем отпраздновать.

Болельщики? Нам нравится такая атмосфера, даже если она против нас. Но мы также слышали французских фанатов.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира