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Антон Шунин: «Каждому игроку нужно пахать и готовиться серьезно к Евро-2020»

02:40
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Голкипер сборной России Антон Шунин после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) отметил, что игрокам теперь нужно готовиться психологически к финальной стадии. Жеребьевка пройдет 30 ноября в Бухаресте.

— Движемся дальше. Сейчас уже таких соперников, как Сан-Марино, на чемпионате Европы не будет, — сказал Шунин в эфире «Матч ТВ». — Задача — хорошо подготовиться за эти полгода. Каждому игроку нужно пахать на максимуме и готовиться серьезно ментально к Евро-2020, где нужно будет себя проявить, потому что группа у нас непростая. Тем интереснее.

Сан-Марино — Россия

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