Анонс Евро-2020 в стиле "Игры престолов". Видео

Официальный аккаунт сборной России опубликовал видеоанонс чемпионата Европы-2020. Видеоролик был выполнен в стиле популярного сериала "Игра престолов".

Чемпионат Европы в 2020 году впервые пройдет в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА в 11 странах.

Три игры группового турнира и один четвертьфинал турнира состоятся в Санкт-Петербурге.