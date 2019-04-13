Анонс Евро-2020 в стиле "Игры престолов". Видео

Официальный аккаунт сборной России опубликовал видеоанонс чемпионата Европы-2020. Видеоролик был выполнен в стиле популярного сериала "Игра престолов".
Чемпионат Европы в 2020 году впервые пройдет в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА в 11 странах.
Три игры группового турнира и один четвертьфинал турнира состоятся в Санкт-Петербурге.
12 городов – 24 команды – 1 победитель. Игры за футбольный престол Европы начнутся уже следующим летом. Ждёте? #ЕвроУжеБлизко #EURO2020 #ЕВРО2020 pic.twitter.com/rDXerkYpi6– Сборная России (@TeamRussia) 13 апреля 2019 г.
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