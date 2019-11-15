Англия забила 7 голов в ворота Черногории в своем 1000-м матче и обеспечила себе участие в чемпионате Европы
Сборная Англии разгромила Черногорию в отборочном матче чемпионата Европы — 7:0.
В составе победителей Харри Кейн оформил хет-трик, еще по разу отличились Алекс Окслейд-Чемберлен, Маркус Рэшфорд, Александр Шофранац и Тэмми Абрахам.
Англичане обеспечили участие в чемпионате Европы в своем1000-м международном матче.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Группа A
Англия — Черногория — 7:0 (5:0)
Голы: Окслейд-Чемберлен, 11 (1:0). Кейн, 19 (2:0). Кейн, 24 (3:0). Рэшфорд, 30 (4:0). Кейн, 37 (5:0). Шофранац, 67 — в свои ворота (6:0). Абрахам, 84 (7:0).
Англия: Пикфорд, Александр-Арнолд, Магуайр, Стоунс, Чилвелл, Уинкс, Окслейд-Чемберлен (Мэддисон, 56), Маунт (Гомес, 70), Рэшфорд, Санчо, Кейн (Абрахам, 57).
Черногория: Миятович, Вешович, Шофранац, Симич, Радунович (Распопович, 46), Хочко, Лагатор, Вукчевич, Йовович (Янкович, 65), Хакшабанович (Больевич, 74), Бечирай.
Предупреждения: Вешович, 33. Рэшфорд, 33.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
14 ноября. Лондон. Стадион «Уэмбли».
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