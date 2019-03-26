Англия разгромила Черногорию, Косово и Болгария сыграли вничью

Сборная Англии на выезде обыграла Черногорию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 5:1. Дубль в этой встрече сделал Росс Баркли, еще по голу в составе англичан забили Майкл Кин, Харри Кейн и Рахим Стерлинг.

Косово и Болгария сыграли вничью - 1:1. Очко хозяевам встречи принес полузащитник Арбер Зенелли.

Англичане набрали 6 очков и возглавили группу А. Болгария набрала 2 очка, Косово и Черногория - по 1 очку, а Чехия - 0.

Чемпионат Европы-2020

Отборочный турнир

Группа A

Черногория - Англия - 1:5 (1:2)

Голы: Вешович, 17 (1:0). Кин, 30 (1:1). Баркли, 39 (1:2). Баркли, 59 (1:3). Кейн, 71 (1:4). Стерлинг, 81 (1:5).

Черногория: Петкович, Стойкович, Савич, Симич (Йовович, 74), Томашевич, Марушич, Иванич, Вукчевич, Вешович (Больевич, 70), Мугоша, Бечирай (Янкович, 61).

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Кин, Роуз, Баркли (Уорд-Проуз, 81), Райс, Алли (Хендерсон, 64), Стерлинг, Кейн (Уилсон, 83), Хадсон-Одои.

Предупреждения: Баркли, 52. Больевич, 90+2. Хендерсон, 90+2. Роуз, 90+3.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

25 марта. Подгорица. Стадион "Градски".

Косово - Болгария - 1:1 (0:1)

Голы: Божиков, 39 (0:1). Зенели, 61 (1:1).

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода, Шала (Жегрова, 59), Целина (Халими, 58), Зенели, Х.Крюэзиу, Кололли (Пакарада, 78), Рашица, Муричи.

Болгария: Михайлов, Бодуров, Недялков, С.Попов, Божиков, И.Попов, Костадинов (Антов, 80), Неделев, Славчев, Малинов (Минчев, 76), Делев (Занев, 68).

Предупреждения: Недялков, 19. Войвода, 19. Славчев, 36. И.Попов, 41. С.Попов, 53. Х.Крюэзиу, 71. Антов, 86. Халими, 90+2.

Судья: Мажейка (Литва).

25 марта. Приштина. Стадион "Fadil Vokrri Stadium".