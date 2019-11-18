Англия повторила свой лучший результат по голам за последний 101 год
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Сборная Англии завершила 2019 год, забив 38 мячей. Для англичан это лучший результат за последний 101 год. В 1966 году, когда Англия в первый и единственный раз стала чемпионом мира, команда также провела 38 мячей, но ей тогда понадобилось 17 игр, а в 2019-м — всего 10.
Больше голов англичане забивали только 101 год назад — тогда в семи встречах сборная 39 раз поразила ворота соперника.
38 — England scored 38 goals across all competitions in 2019 — only in 1908 have they netted more in a calendar year (39). Vision. pic.twitter.com/O3Fhch1xWk— OptaJoe (@OptaJoe) November 17, 2019
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