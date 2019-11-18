Англия повторила свой лучший результат по голам за последний 101 год

Сборная Англии завершила 2019 год, забив 38 мячей. Для англичан это лучший результат за последний 101 год. В 1966 году, когда Англия в первый и единственный раз стала чемпионом мира, команда также провела 38 мячей, но ей тогда понадобилось 17 игр, а в 2019-м — всего 10.

Больше голов англичане забивали только 101 год назад — тогда в семи встречах сборная 39 раз поразила ворота соперника.