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Англия повторила свой лучший результат по голам за последний 101 год

00:49
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Сборная Англии завершила 2019 год, забив 38 мячей. Для англичан это лучший результат за последний 101 год. В 1966 году, когда Англия в первый и единственный раз стала чемпионом мира, команда также провела 38 мячей, но ей тогда понадобилось 17 игр, а в 2019-м — всего 10.

Больше голов англичане забивали только 101 год назад — тогда в семи встречах сборная 39 раз поразила ворота соперника.

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