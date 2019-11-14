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Англия — Черногория: стали известны стартовые составы

21:34
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Стали известны стартовые составы Англии и Черногории на матч отборочного турнира на чемпионат Европы-2020.

Состав Англии: Пикфорд, Александер-Арнолд, Чилуэлл, Уинкс, Стоунз, Магуайр, Санчо, Окслейд-Чемберлен, Кейн, Маунт, Рэшфорд.

Состав Черногории: Миятович, Радунович, Н. Вукчевич, Лагатор, Вешович, Хочко, Бечирай, Йовович, Хакшабанович, Шофранац, Симич.

Англия — Черногория

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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