Стали известны стартовые составы Англии и Черногории на матч отборочного турнира на чемпионат Европы-2020.

Состав Англии: Пикфорд, Александер-Арнолд, Чилуэлл, Уинкс, Стоунз, Магуайр, Санчо, Окслейд-Чемберлен, Кейн, Маунт, Рэшфорд.

Состав Черногории: Миятович, Радунович, Н. Вукчевич, Лагатор, Вешович, Хочко, Бечирай, Йовович, Хакшабанович, Шофранац, Симич.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира