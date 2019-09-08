Андрей Ярмоленко: «Быстрый гол очень помог сборной Украины»

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко после победы над Литвой в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:0) отметил, что быстрый гол сыграл важную роль. Также он добавил, что у команды были ошибки, которые следует исправить.

— Мы контролировали матч с первых минут, — цитирует пресс-служба УЕФА Ярмоленко. — Быстрый гол нам очень помог — мы раскрепостились и играли в футбол, который требовал от нас тренерский штаб. Это заслуженная победа. Конечно, были ошибки, мы их разберем. Было тяжело вскрывать оборону сборной Литвы, но в итоге у нас все получилось.