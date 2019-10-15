Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над командой Португалии (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Украина отобралась в финальную часть турнира.

— Я свое обещание держу, — цитирует Шевченко Football.ua. — Поздравляю всю Украину. Я обещал, что мы поедем на Евро. Мне тяжело говорить, столько эмоций было отдано на матче. Я благодарен Киеву и всей Украине за поддержку. Команда выстояла последние 15 минут именно благодаря поддержке. Ребята знают, как сейчас болеют именно за сборную, поэтому это был дополнительный стимул для каждого из них.

Ключевой момент — это первый тайм. Мы изменили немного нашу тактику и это принесло свои плоды. Португальцы немного не ожидали. Мы знали где будут свободные зоны. Мы поставили Марлоса немного впереди. Поэтому два гола пришли. Мы играли компактно, почти ничего не дали сделать. Во втором тайме Португалия добавила. Я не хочу даже разбирать момент с пенальти. Это в прошлом, не хочу даже влазить туда. Мы выиграли.

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