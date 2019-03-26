Андрей Шевченко: "Украине повезло в матче с Люксембургом"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1) отметил, что команде повезло. По его словам, четыре очка в двух играх - хороший результат для его команды.

- Эмоции двоякие. Нам повезло, но везет сильнейшим, - приводит footballua.tv. - Игра получилась очень тяжелой, но я говорил, что простых игр у нас не будет. Люксембург проявил отличные бойцовские качества. Нам повезло. Те ребята, которые сегодня выходили на поле, делали все для того, чтобы команда выиграла. В чем-то мы проиграли, в чем-то - выиграли. Сегодня мы добились результата в тяжелейшем матче, играя плохо, но отдавая очень много энергии.

Какие у меня могут быть претензии к ребятам? Я вижу, насколько они отработали, сколько черновой работы выполнили. Немного не получилось сделать то, что мы планировали, – это связано со многими причинами. Но главное - это победа. Если бы мне раньше сказали, что у нас весной будет четыре очка, то я с удовольствием согласился бы. Тяжелейший матч в Португалии, здесь - еще тяжелее. Март - тяжелейшей месяц для нас.