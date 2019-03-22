Андрей Шевченко: "То, как играет Роналду, заставляет нас волноваться"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко - о матче со сборной Португалии в отборочном турнире Евро-2020. В состав португальской команды вернулся форвард Криштиану Роналду.

- В Киеве остались два наших футболиста. У Коваленко проблемы со здоровьем, а Шепелева мы решили не привлекать на матчи с Португалией и Люксембургом, поскольку на этот сбор футболистов было вызвано с запасом, а именно на позиции Шепелева выступает много исполнителей из числа тех, кто сейчас находится в лагере сборной, - цитирует специалиста "Динамо Киев от Шурика". - Во-первых, сборная Португалии – это действующий чемпион Европы. Во-вторых, это и без такого статуса очень сильная команда. Что касается Роналду, то это действительно один из лучших футболистов в истории, я очень сильно его уважаю. А то, какую форму он показывает в последних матчах, заставляет нас волноваться. Это не только великолепный игрок, это символ команды, его возвращение в сборную Португалии значительно ее усилит.

Матч Португалия - Украина начнется в 22.45 по московскому времени.

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