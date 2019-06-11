Андрей Шевченко: "Самое главное, что обыграли Люксембург и решили задачу"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко - о матче со сборной Люксембурга (1:0) в отборочном турнире Евро-2020.

- По реакции стадиона было видно, что все болельщики были довольны, - цитирует специалиста Tribuna.com. - Я сказал на пресс-конференции, что игры простой не будет. Вообще сегодня футбола легкого нет. Уровень таких матчей – очень высокий.

Люксембург за пять лет сделал огромный прогресс. Судить о нем как о маленькой команде вообще нет смысла. Мы с уважением отнеслись к ним. Ребята подготовились хорошо, порадовали болельщиков.

Да, могли забить больше, этого не случилось. Мы выиграли, решили задачу – это самое главное для нас.

- Есть тактические промахи?

– Во втором тайме пытались поменять немного, потому что ребята подустали прессинговать, мы отодвинули наших крайних нападающих. И когда заходили центральные защитники, чтобы выскакивали наши хавбеки крайние. Только это изменение и все.

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