Андрей Шевченко: «Не хотели начинать Евро-2020 с Голландии»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги жеребьевки Евро-2020.

Группа C выглядит следующим образом: Голландия, Украина, Австрия, Грузия/Белоруссия/Македония/Косово.

— На чемпионате Европы нет легких команд, — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА. — У нас сложная группа, и мы знаем, что наша первая игра против Голландии будет очень сложной. Это очень сильная команда с большим потенциалом. Мы будем играть в гостях, так что это будет очень сложно.

Честно говоря, мы не хотели начинать турнир с Голландии. Австрия также является сильным противником, но я думаю, что у Украины есть хорошие шансы на выход из этой группы.