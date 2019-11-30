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Андрей Шевченко: «Не хотели начинать Евро-2020 с Голландии»

22:20
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги жеребьевки Евро-2020.

Группа C выглядит следующим образом: Голландия, Украина, Австрия, Грузия/Белоруссия/Македония/Косово.

— На чемпионате Европы нет легких команд, — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА. — У нас сложная группа, и мы знаем, что наша первая игра против Голландии будет очень сложной. Это очень сильная команда с большим потенциалом. Мы будем играть в гостях, так что это будет очень сложно.

Честно говоря, мы не хотели начинать турнир с Голландии. Австрия также является сильным противником, но я думаю, что у Украины есть хорошие шансы на выход из этой группы.

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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