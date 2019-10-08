Андрей Семенов: «Смена тренера в «Ахмате» — рабочий момент»
Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов прокомментировал подготовку к матчу отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Также он поделился ощущениями от смены главного тренера в грозненском клубе.
— Месяц прошел с матча против шотландцев. Что нам нужно изменить?
— Мы нарабатываем определенные схемы, сегодня на тренировке это было заметно. Вся тактика — после игры, все карты мы сейчас раскрывать не будем.
— С шотландцами было не очень хорошее начало. Трибуны задавили?
— Станислав Саламович говорил, что мы просто не перестроились с чемпионата России на такой уровень. Мы не ожидали такого активного начала от хозяев. Но потом успокоились и взяли игру под свой контроль.
— Вы сейчас перестроились с клубной жизни?
— Стараемся все делать для этого. Я в хорошем состоянии и моральном, и физическом.
— Смена тренера как-то повлияла на вас?
— Это — футбольная жизнь. Ничего глобального внутри негативного или позитивного нет. Это лишь рабочий момент.
— Соскучились по сборной?
— В сборную всегда приезжаешь с хорошим настроением и с большой ответственностью подходишь к играм. Когда выходишь на поле и ощущаешь поддержку трибун, это дорогого стоит.
— Сборная возвращается в «Лужники». Ждете активной поддержки как нигде в России?
— На самом деле у нас все матчи последние были эмоциональными. И в Калининграде, и в Ростове трибуны гонят команду вперед. Надеюсь, что и тут стадион будет болеть так же. Мне неважно где играть, главное, что это — сборная России, самый высокий эмоциональный уровень из возможных.
— Какое настроение у вашего партнера по центру обороны Джикии?
— Как я и говорил, клубные дела мы уже отбросили, сконцентрированы на двух ближайших играх. (Александр Рогулев)
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