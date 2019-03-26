Андрей Семенов: "Самый приятный подарок на день рождения - победа сборной России"

Защитник сборной России Андрей Семенов в интервью "Известиям" заявил, что команда преподнесла ему подарок на день рождения, обыграв в отборочном турнире Евро-2020 Казахстан (4:0). 24 марта футболист отметил 30-й день рождения.

– Впереди у сборной два домашних матча: с Сан-Марино и Кипром. От игр с аутсайдерами все ждут только побед...

– Конечно, у нас настрой тоже только на победу. Наша задача – пробиться через квалификационный турнир в финальную часть чемпионата Европы, поэтому мы не можем терять очки.

– Какой самый приятный подарок вы получили на день рождения?

– Самый приятный подарок – победа сборной. Для меня это очень важно. Честно, в день матча я даже отключил мобильный телефон, чтобы быть максимально сконцентрированным на предстоящей игре.

– Два года назад вы тоже отмечали день рождения на поле в футболке сборной. Тогда ваша жена устроила вам сюрприз, приехав на матч с Кот-д'Ивуаром в Краснодар. Казахстан она посетить не решилась?

– Да, но в той контрольной игре мы уступили ивуарийцам (0:2). И в этот раз жена уже не приезжала (улыбается).