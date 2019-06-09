Андрей Семенов: "С Сан-Марино не было просто "

Защитник сборной России Андрей Семенов после восстановительной тренировки на "Мордовия Арене" в интервью официальному сайт у РФС отметил атмосферу стадиона и добавил, что в матче отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино​ (9:0) было не так и просто.

– Андрей, понравилось ли вам, как сборную встретили болельщики, а так же газон и стадион “Мордовия Арены”?

– На стадионе была отличная атмосфера, поле было очень хорошего качества. Такие стадионы нужны в Премьер-лиге, и хотелось бы, чтобы команда из Саранска выступала именно там.

– Если бы вам поступило предложение от "Мордовии", играющей в Премьер-лиге, вы бы его рассмотрели?

– Сейчас я играю за “Ахмат” и никакие варианты на будущее не рассматриваю.

– Доставила ли сборная Сан-Марино какие-то проблемы во вчерашнем матче?

– Нет, никаких трудностей не было. Но, несмотря на счет, не было и просто, после игры испытывали определенную усталость.

– Федор Кудряшов забил свой первый мяч за национальную команду. Вам хотелось бы отличиться?

– Да, конечно. Всегда хочется забить гол, и были предпосылки к этому, но, к сожалению, не удалось. Надеюсь, что в следующей игре получится (улыбается).

– Что можно назвать самым ярким впечатлением от пребывания в Саранске?

– Мне очень понравилась атмосфера на стадионе: как люди болели и гнали нас вперед.

– Какие у вас ожидания от сборной Кипра?

– Кипр – очень серьезный и организованный соперник. Мы разберем их на завтрашней теории и будет знать все их сильные и слабые стороны.

– Позади тяжелые сезон. Остались ли силы?

– Сил полно. У нас осталось три рабочих дня, и каждый из нас отдаст всего себя, чтобы уйти в отпуск на позитивной волне.

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