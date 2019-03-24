19:31 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Андрей Семенов: "Перед игрой даже телефон выключил"

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Защитник сборной России Андрей Семенов прокомментировал победу над Казахстаном (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Футболист, проведший на поле все 90 минут, сегодня празднует день рождения.

- Хотелось выиграть, даже телефон выключил, чтобы сконцентрироваться на игре, - сказал Семенов в эфире "Матч премьер". - В первом тайме была работа. Когда третий гол забили, хозяева опустили руки, стало полегче. 

Мы хорошо разобрали Казахстан, знали их сильные и слабые стороны. Не буду говорить, что это победа "на классе".

- Как команда поздравила с днем рождения?

- На разминке перед матчем еще поздравили.

Казахстан - Россия

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