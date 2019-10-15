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Андрей Семенов: «Исключено, что Бельгия в матче с Россией сыграет не в полную силу»

05:08
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Защитник сборной России Андрей Семенов поделился ожиданиями от встречи с командой Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020, которая состоится в ноябре. Обе команды квалифицировались в финальную часть чемпионата Европы.

— Бельгийцы — очень сильный соперник, — цитируют Семенова «Известия». —  В этой сборной играют суперзвезды мирового футбола. Но мы приложим все усилия, чтобы добиться положительного результата.

— Обе сборные уже обеспечили себе выход на чемпионат Европы. Есть ли вероятность, что команды сыграют без должной мотивации, не в полную силу?

— Думаю, это исключено. Во-первых, будет очень статусный матч. Во-вторых, каждый хочет занять первое место в своей группе. Для обеих команд это важная игра.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://iz.ru/931978/sevastian-terletckii/chuvstvovali-chto-igraem-ne-na-kipre-doma

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