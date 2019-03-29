Андрей Пятов: "Сборная Люксембурга научилась качественно атаковать"

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов отметил, что его команде тяжело дался матч отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1). Победный мяч украинцы провели в добавленное время благодаря автоголу соперников.

– Тяжелая была игра. И если мы выиграли, значит, наиграли на три очка, - цитирует zbirna.com Пятова. - Здесь можно по-разному говорить: что это фортуна или класс нашей команды сыграл роль или соперник дрогнул в самую ответственную минуту. Факт остается фактом – в нашей активе – максимальный результат.

– На предматчевом разборе игры вы рассчитывали, что с Люксембургом справиться будет очень тяжело?

– Да. Было видно, что это играющая команда, которая дает играть и другим. Я помню наши очные матчи в отборе на Евро-2016. На выезде до нашего первого гола было очень сложно, да и во Львове мы смогли сломить сопротивление люксембуржцев только во втором тайме. Уже не раз говорилось, что из всех футбольных карликов, это самая сильная сборная. Я это могу только подтвердить. В последние годы сборная Люксембурга научилась качественно атаковать.

– Невыразительную игру сборной Украины можно списать на усталость после визита в Лиссабон?

– Отчасти. В матче с Люксембургом на поле в стартовом составе вышло пять новых футболистов. Больше была психологическая усталость.