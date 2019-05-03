Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА об игре Жуниора Мораеса за сборную страны. Бразилец сменил спортивное гражданство и принял участие в двух отборочных матчах Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). Федерации обеих стран подали жалобы в УЕФА, усмотрев нарушения при оформлении украинского гражданства Мораесу. Сегодня стало известно, что жалобы отклонены, и право выступать Мораеса за сборную признано законным.

"Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступления Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Это победа Мораеса и всего украинского футбола!

Мы всегда будем до последнего защищать сборную и ее игроков - настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является патриотом сборной. В то время, как многие футболисты покинули Украину после начала войны на Донбассе, Мораес остался верен своей стране, выбрав ее новой родиной для семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства. Таким образом, Жуниор продемонстрировал хороший пример патриотизма для молодого поколения и будущих игроков сборной!

Браво, Мораес! Искренне желаю футболисту успехов и голов за главную команду Украины! А болельщиков сборной приглашаю поддержать сине-желтых в двух ближайших матчах с Сербией и Люксембургом, которые состоятся во Львове в начале июня! Слава Украине!" - написал Павелко в Фейсбуке.