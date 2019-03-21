Андрей Аршавин: "Скорее всего, сборная России будет играть с Бельгией от обороны и ждать своего шанса в контратаках"

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что россияне будут играть от обороны в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии. Встреча пройдет в Брюсселе 21 марта.

– По составу у бельгийцев примерно те же игроки, что были на чемпионате мира, – цитируют "Известия" Аршавина. – Возможно, за исключением 2–3 футболистов. Думаю, уровень сборной Бельгии остается очень высоким. Скорее всего, наша команда будет играть от обороны и ждать своего шанса в контратаках.

Бельгия – Россия: 21 марта 2019, онлайн-трансляция матча отборочного турнира Евро-2020, начало – 22.45 (мск)