Андрей Аршавин: «Рад, что Санкт-Петербург станет футбольной столицей Европы в 2021 году»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к тому, что Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов-2020/21.

— Думал ли я, что Санкт-Петербург станет футбольной столицей Европы в 2021 году? Нет, я, конечно же, не ожидал, потому что понимал, что на «Петровский» вряд ли приедет какой-нибудь финал еврокубка, потому что «Петровский» не соответствует ничему, никакому уровню, — приводит «РИА Новости» слова Аршавина. — Даже не представлял, что возможно построить такой стадион шикарный, который у нас сейчас есть. Но раз так сложилось, и после хорошего проведения чемпионата мира УЕФА доверил Санкт-Петербургу финал Лиги чемпионов и ЕВРО, я, конечно же, рад этому. Город ждет, и ждал этого, и будет ждать, плюс сейчас какие-то слухи пошли, что какие-то города могут отказаться от проведения. Если УЕФА выделит больше матчей Санкт-Петербургу, мы будем только рады.

Ни на какие из матчей Евро особо не собирался, даже не думал об этом, потому что, скорее всего, в роли комментатора или репортера посещал бы какие-то матчи. Точно знаю, что на матче Россия — Бельгия я был бы послом УЕФА и, по-моему, должен был вручать награду лучшему игроку матча после финального свистка.

Матчи чемпионата Европы-2020, перенесенного из-за пандемии коронавируса, планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. Финал Лиги чемпионов-2020/21 должен состояться в конце мая 2021 года.