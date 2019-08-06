Андрей Аршавин: "Надеюсь, сборная России сыграет на Евро-2020 как минимум в полуфинале"

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин надеется, что национальная команда доберется как минимум до полуфинала чемпионата Европы-2020. Полуфинал и финал турнира пройдут в Лондоне на "Уэмбли". Аршавин посетил состоявшийся на "Уэмбли" матч за Суперкубок Англии "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (1:1, пенальти 4:5).

"Мне, как послу Санкт-Петербурга на Евро-2020, было приятно посетить Лондон, так как я здесь давно не был, оценить готовность города, посетить "Уэмбли". Что можно сказать? Стадион великолепен, организация на высшем уровне, Надеюсь, наша сборная хорошо проведет отборочный турнир и сыграет на "Уэмбли" как минимум в полуфинале", - сказал Аршавин в ролике, размещенном в Instagram-аккаунте Евро-2020.