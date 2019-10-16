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Андреа Белотти: «Вся сборная Италии на 100 процентов за Манчини»

04:24
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Нападающий сборной Италии Андреа Белотти после победы над Лихтенштейном в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) выразил поддержку главному тренеру Роберто Манчини.

— Я очень доволен, особенно выступлением команды, — цитирует пресс-служба УЕФА Белотти. — Старались делать то, о чем нас просил тренер. Во втором тайме сыграли лучше, и это было довольно очевидно. Сборная Италии играла с правильным менталитетом, вся команда на 100 процентов за тренера. Мы все хотим отомстить за то, что произошло два года назад, когда итальянцы пропустили чемпионат мира.

Лихтенштейн — Италия

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