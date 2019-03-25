Анатолий Бышовец: "Штаб Черчесова сделал выводы из неудачи в Бельгии и донес их до игроков"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец после матча отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана (4:0) отметил, что не стоит переоценивать силу соперника, несмотря на победу казахов над шотландцами (3:0). По его словам, российская команда сделал правильные выводы из поражения от Бельгии (1:3).

- На мой взгляд, тот результат был не столько следствием силы казахов, сколько слабости шотландцев, которые приехали в Астану не самым ярким составом и выглядели очень разобранными, - приводят "Известия" слова Бышовца. - Поэтому не стоило переоценивать тот успех, хотя России и надо было отнестись серьезно к сопернику. И видно, что штаб Черчесова сделал выводы из неудачи в Бельгии и донес их до подопечных. В результате команда была гораздо мобильней в средней линии и атаке и не допускала ошибок в обороне. Ну а Казахстан был деморализован своими осечками в защите, приведшими к первому голу, в результате чего так и не оказал должного сопротивления.