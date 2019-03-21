Анатолий Бышовец: "Опыт, полученный на ЧМ-2018, должен помочь сборной России в противостоянии с Бельгией"

Заслуженный тренер СССР и заслуженный мастер спорта Анатолий Бышовец считает, что опыт чемпионата мира-2018 должен помочь сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.

– Был на тренировке команды в Новогорске перед вылетом в Брюссель, – цитируют "Известия" Бышовца. – Удалось коротко пообщаться с Черчесовым. Могу сказать, что в сборной рабочая атмосфера. Единственное, что смущает, – потери важных игроков в лице Кутепова и Зобнина. Это огорчает и создает проблемы для тренеров. Но у команды есть внутренние резервы, чтобы сохранять оптимизм перед тяжелой игрой с Бельгией. А опыт, полученный на ЧМ-2018, должен помочь в противостоянии со столь грозным соперником.

Бельгия – Россия: 21 марта 2019, онлайн-трансляция матча отборочного турнира Евро-2020, начало – 22.45 (мск)