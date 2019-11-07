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Ананидзе вызван в сборную Грузии на матчи против Швейцарии и Хорватии

11:19
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Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии для участия в матчах отборочного турнира Евро-2020 со Швейцарией и Хорватией, cообщается на официальном сайте красно-белых.

После 7 матчей в группе F грузинская команда имеет в активе 8 очков.

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https://spartak.com/news/2019-11-07-ananidze_vyzvan_na_matchi_protiv_shveytsarii_i_khorvatii/

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