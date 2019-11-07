Ананидзе вызван в сборную Грузии на матчи против Швейцарии и Хорватии
11:19
Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии для участия в матчах отборочного турнира Евро-2020 со Швейцарией и Хорватией, cообщается на официальном сайте красно-белых.
После 7 матчей в группе F грузинская команда имеет в активе 8 очков.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Опрос
проголосовало: 7996Все опросы
Какое место сборная России займет в отборочной группе Евро-2020?
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-11-07-ananidze_vyzvan_na_matchi_protiv_shveytsarii_i_khorvatii/
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...