Алексей Сорокин: "УЕФА надеется, что в России примут закон о Евро-2020"

Член совета ФИФА, глава оргкомитета российской части Евро-202 Алексей Сорокин выразил надежду, что в России в ближайшее время примут специальные изменения в законодательстве к Евро-2020. Три матча группового турнира и четвертьфинал чемпионата Европы пройдут в Санкт-Петербурге.

- Исполком отметил, что Россией ведется работа по принятию специального закона, ведь не каждая страна принимает закон, касаемый Евро, - цитирует ТАСС Сорокина. - Все гарантии воплотятся в изменение законодательства. Мы ожидаем, что это будет готово через месяц. УЕФА нашу работу видит и также надеется, что этой весной закон будет принят.

По словам Сорокина, в закон будет, в частности, включен безвизовый режим для фанатов, который действовал во время ЧМ-2018.