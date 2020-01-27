Алексей Сорокин: «Сейчас «Газпром Арена» в лучшем состоянии, чем перед чемпионатом мира-2018»

Гендиректор российской части чемпионата Европы-2020 Алексей Сорокин рассказал о готовности стадиона в Петербурге принять матчи турнира.

Санкт-Петербург примет четыре матча Евро-2020, в том числе один четвертьфинал.

— У нас свой бюджет, у них — свой, — цитирует Сорокина ТАСС. — Скорее всего, есть программа по приведению стадиона в порядок. Работы такого рода продолжаются все время, они не останавливались. В общем, сейчас стадион даже в лучшем состоянии, чем перед чемпионатом мира, потому что там сделаны кое-какие улучшения.