Алексей Сорокин: «Полная ясность по городам-организаторам Евро-2020 наступит 30 апреля»

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что ясность относительно городов, которые примут перенесенный из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы, наступит 30 апреля.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что число городов, принимающих матчи чемпионата Европы-2020 по футболу может быть уменьшено.

— Я бы слушал не мнения отдельных изданий, пусть даже уважаемых, а УЕФА, — приводит ТАСС слова Сорокина. — Пока все города принимают участие в регулярных видеоконференциях, идет обсуждение со всеми городами. Понимание будет, когда наступит срок предоставления документов, подтверждающих продление всех гарантий на следующий год. Это сразу будет указанием на то, готов город продолжать дальше или нет. У городов есть время подумать до конца месяца. Полная ясность настанет 30 апреля. Тогда будет понятно, кто продолжает организацию Евро, а кто выпадает из этого процесса.

Евро-2020 должен пройти в 12 городах: Санкт-Петербурге (Россия), Лондоне (Англия), Мюнхене (Германия), Баку (Азербайджан), Риме (Италия), Бухаресте (Венгрия), Дублине (Ирландия), Копенгагене (Дания), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапеште (Венгрия) и Амстердаме (Голландия).