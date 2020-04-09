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Алексей Сорокин: «Новость о сокращении числа городов-хозяев Евро-2020 — гипотеза СМИ»

13:58
Алексей Сорокин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Алексей Сорокин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что новость о сокращении числа городов-хозяев Евро-2020 является лишь гипотезой британских СМИ.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что число городов, принимающих матчи чемпионата Европы-2020 по футболу может быть уменьшено.

— Эта новость существует только в виде гипотезы со стороны британских СМИ, — цитирует «РИА Новости» Сорокина. — Никакой официальной позиции УЕФА по этому поводу нет. Пока из той работы, которую мы проделываем с УЕФА и другими городами, не было никаких прямых указаний на то, что кто-то прекращает свое участие в организации финальной части ЕВРО. Все города сейчас последовательно готовят документы.

Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, однако турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://euro2020.ria.ru/20200409/1569795487.html

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