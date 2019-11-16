Алексей Сорокин: «Мы не влияли на членов исполкома ФИФА и не делали им дорогих подарков! Логично закрыть эту тему»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин проводит пресс-брифинг на тему подготовки к турниру.

— Перед чемпионатом мира вы столкнулись со множеством вызовов и не очень приятных вопросов. Какие проблемы были тогда с подачей заявки?

— Это было так давно, что я уже и не помню. Вызовы — часть нашей работы. И мы их любим. Но только если они не создаются искусственно. Нам не нравится, когда проблемы возникают из-за чьего-то злого намерения или желания нам навредить.

— Та публикация в The Insider имела какие-то последствия? Как эта история отражается на подготовке к Евро, или тема закрыта?

— Никак не отражается. Наш мир к сожалению пронизан большим массивом фейковых новостей. С большим удивлением до сих пор вынуждены комментировать это, хотя логично уже закрыть эту тему. Мы прошли множественные опросы, интервью, расследования, раскопки. Предоставили все что можно специальной комиссии ФИФА, которую возглавлял бывший генеральный прокурор США, предоставили все банковские документы, все финансовые переводы. Видимо, есть неуспокоенность на этот счет. Мы вели кампанию честно и открыто. Выводы специальной комиссии ФИФА это доказали. Никаких дорогих подарков мы не дарили, влияния на членов исполкома не оказывали. Видимо, подготовка к Евро идет так хорошо, что коллеги хотят говорить о прошлом, а не о настоящем. (Дмитрий Зеленов)