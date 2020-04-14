Алексей Сорокин: «Двух недель достаточно, чтобы перенастроить Петербург с финала ЛЧ на матчи Евро»

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что город успеет перестроиться в 2021 году с проведения финала Лиги чемпионов на организацию матчей Евро-2020, перенесенного на лето следующего года.

— Две недели — это немного, но в то же время этого достаточно, чтобы перенастроить стадион и город под новый турнир, — сказал в эфире «Россия 24» Сорокин. — Конечно, будет нужно сменить брендинг, фирменный стиль и все украшения в городе, потому что к финалу Лиги чемпионов есть достаточно строгие требования — город должен жить финалом.

Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, однако турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Финал Лиги чемпионов-2020/21 пройдет в конце мая 2021 года.