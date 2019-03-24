Алексей Ионов: "Голов могло быть больше"

Полузащитник сборной России Алексей Ионов прокомментировал победу в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 над Казахстаном (4:0).
– Тяжело, конечно, играть на искусственном поле. Совсем другие ощущения, – сказал Ионов. – После четвертого гола Оздоев побежал к Луневу? Не знаю, договаривались, наверное. Голов могло быть больше, моменты были, создавали. Настроение в раздевалке хорошее. (Александр Рогулев)
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