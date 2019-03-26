Александр Зинченко: "Я считаю, что Украина заслужила победу над Люксембургом"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1) отметил, что команда одержала заслуженную победу.

- Очень много сил отдали против Португалии, но Люксембург тоже отдал много сил против Литвы, - приводит footballua.tv слова Зинченко. - Можно многое говорить о поле, но мы добыли результаты и это самое главное. Были ошибки, но без таких игр тоже никуда. Я никогда не любил искать отговорки в поле, потому что оно для всех одинаковое. Ошибки будут всегда, и на них нужно обращать внимание. Будем анализировать, и двигаться дальше.

Люксембург здорово насыщал середину поля, и было тяжело найти моменты, чтобы пробить по воротам. У нас получалось играть через фланги, но нужно было быстрее переводить мяч с одного фланга на другой. Поле дало о себе знать, потому что мяч ходил не так быстро, как мы этого хотели. Я всегда верил в футбольного Бога, и он есть. Я считаю, что мы заслужили эту победу. То, что Португалия сыграла вничью – это хорошо, но нам нужно фокусироваться только на своей игре.