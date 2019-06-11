Александр Зинченко: "В таких матчах Украина должна играть первым номером"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко - о матче со сборной Люксембурга (1:0) в отборочном турнире Евро-2020.

- Мы добыли важнейшие три очка. Хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков, это был просто космос, - цитирует Зинченко сайт каналов "Футбол 1/2". - Что касается игры, то, как и ожидалось, соперник сыграл компактно, не оставляя пространства между линиями, было сложно найти свободные зоны. Мы еще растем как команда, нам есть куда совершенствоваться, но рисунок вырисовывается. Условия у двух сборных были одинаковые. Люксембург тоже играл несколько дней назад, причем на искусственном газоне и на выезде. Никаких отмазок я искать не буду. В таких матчах Украина должна играть первым номером.

Моя игра? Перед глазами тот момент в первом тайме. Забей я тогда второй мяч, матч сложился бы по-другому. В голове было много решений. В результате пробил просто мимо вратаря. Против "Манчестер Сити" 90 процентов команд играют таким же, как Люксембург: 11 игроков находятся за линией мяча. Непросто вскрывать такую оборону. В таком случае для тренера нужно время. Нужно чтобы каждый игрок понял общую идею. Думаю, в таких матчах нужно использовать фланги, забегания, прострелы, дальние удары.

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