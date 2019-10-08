Александр Зинченко: «Приезжаем в сборную не шутить»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал об атмосфере в национальной команде. Ей предстоит встретиться с Литвой и Португалией в отборочном турнире к Евро-2020.

— Эмоции всегда положительные, когда приезжаешь в сборную, — цитирует Зинченко Football.ua. — На самом деле, у всех приподнятое настроение, каждый друг по другу скучает. У нас такой коллектив подобрался — сплоченный. Но, конечно, мы приезжаем сюда не шутить, а выполнять наши цели.

Все мы понимаем ответственность предстоящих игр. Думаю, каждый болельщик увидит это на футбольном поле.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира