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Александр Зинченко: «Приезжаем в сборную не шутить»

16:42
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Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал об атмосфере в национальной команде. Ей предстоит встретиться с Литвой и Португалией в отборочном турнире к Евро-2020.

— Эмоции всегда положительные, когда приезжаешь в сборную, — цитирует Зинченко Football.ua. —  На самом деле, у всех приподнятое настроение, каждый друг по другу скучает. У нас такой коллектив подобрался — сплоченный. Но, конечно, мы приезжаем сюда не шутить, а выполнять наши цели.

Все мы понимаем ответственность предстоящих игр. Думаю, каждый болельщик увидит это на футбольном поле.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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