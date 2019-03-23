Александр Зинченко: "Общался с Бернарду Силвой после матча. Все португальцы расстроены"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко - о матче со сборной Португалии (0:0) в отборочном турнире Евро-2020. Он отметил, что пообщался со своим партнером по "Манчестер Сити" Бернарду Силвой после игры.

– Я с ним (Силвой) пообщался после игры. Он сказал, что устал слишком. Но в двух словах поговорили об игре. Все, конечно, они расстроены, - цитирует украинца Tribuna.com. - Все мы знаем, что у них очень много качественных футболистов, как они играют дома. Может быть, немного удача была сегодня на нашей стороне, но в то же время мы проделали очень хорошую работу без мяча. Также у нас был очень хороший шанс забить.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира