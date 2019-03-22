Александр Зинченко: "Если Силва попытается меня обыграть – приедет в Манчестер без ног"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем шуточном разговоре с игроком сборной Португалии и его партнером по "Манчестер Сити​" Бернарду Силвой.

- Он написал мне: "Скажи, что ты играешь слева в защите. Я хочу тебя проверить". Я предупредил его еще в Англии, если он попытается меня обыграть – приедет в Манчестер без ног, - цитирует Зинченко сайт каналов "Футбол 1/2".

Матч Португалия - Украина начнется в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира