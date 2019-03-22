Александр Зинченко: "Бернарду Силва сейчас лучше, чем Криштиану Роналду"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко - о матче со сборной Португалии в отборочном турнире Евро-2020. Он сравнил своего партнера по "Манчестер Сити" Бернарду Силву и Криштиану Роналду.

– Да, конечно, мы с Силвой разговаривали об этой игре. Мы знаем, насколько сильной и классной командой является сборная Португалии. В ее составе выступают высококвалифицированные игроки. Но единственная вещь, которую я ему сказал вчера: "Не пытайся пасовать на меня, иначе я тебя убью" (улыбается), - цитирует футболиста "Динамо Киев от Шурика". - Конечно, у меня сейчас непростой период, к концу сезона всегда много матчей. Но когда ты играешь, находишься в тонусе, то этим ты преодолеваешь усталость немного быстрее. - Кто лучше: Силва или Роналду? Очень хороший вопрос. Я, наверное, скажу, что Силва, поскольку знаю его невероятный потенциал. Конечно, Роналду – один из лучших футболистов в мире за всю историю, но на этом этапе вижу потенциальную угрозу от Силвы. Я его хорошо знаю, он в отличной форме.

Матч Португалия - Украина начнется в 22.45 по московскому времени.

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