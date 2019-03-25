Александр Самедов – о поступке Джано: "Помог в такой сложной ситуации. Разобрался, молодец!"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов прокомментировал "СЭ" поступок одноклубника Джано Ананидзе во время матча отборочного турнира Евро-2020 Грузия – Швейцария (0:2).

На 24-й минуте игры защитники команд Джемал Табидзе и Фабиан Шер столкнулись головами во время верхового единоборства, игрок гостей потерял сознание и хавбек самарцев оказал помощь потерявшему сознание сопернику – еще до появления врачей он смог достать язык из горла швейцарца, тем самым освободим ему дыхание.

– Говорили ли вы с Джано Ананидзе после матча Грузия – Швейцария?

– Говорил.

– Что он сказал о случившемся, как описывал то, что происходило на поле?

– Мы обсудили другие вопросы, эту тему не затрагивали.

– Как сами отреагировали, когда узнали об этом инциденте?

– Здорово! Как можно еще реагировать? Помог в такой сложной ситуации. Разобрался, молодец! Но я мало знаю о ситуации. Только сегодня узнал, что так получилось.

– Знаете, что случилось с ним самим? Федерация футбола Грузии сообщила, что он не сыграет в завтрашнем матче против Ирландии.

– Давайте, он приедет и сам расскажет. (Андрей Михайлов)

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