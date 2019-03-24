Александр Мостовой: "У сборной России проблемы с составом? Все равно Головин против Бельгии ничего не показал"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о предстоящем сегодня выездном матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном. В 1-м туре россияне в четверг потерпели поражение в гостях от Бельгии (1:3), казахстанцы дома обыграли Шотландию (3:0).

- Исходя из ситуации в группе, наши должны побеждать. Но не факт, что это получится, - сказал Мостовой. – Шансы примерно равны, но у России подбор футболистов лучше, чем у соперника. Правда, у казахстанцев есть свои плюсы - домашняя арена, искусственный газон.

- Плюс Станислав Черчесов остался без Головина и Кузяева.

- В Брюсселе Александр ничего не показал, Далер вышел минут на 25 и получил травму. Есть же другие игроки, которые должны себя проявлять. Если говорим, что у нас проблемы с составом, то что тогда делать Казахстану? Мы их футболистов вообще по фамилиям не знаем.

Смотрел первый тайм встречи казахстанцев с Шотландией, когда хозяева сразу забили два мяча и все закончилось разгромом британцев. Но так и не понял, это они шотландцы так слабы или хозяева поля сильны. (Арман Мкртчян)

Матч Казахстан - Россия состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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