Александр Мостовой: «Новички однозначно заслужили место в сборной»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что новички заслужили место в национальной команды. На октябрьский сбор в сборную были приглашены защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков и форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев?.

— Новички однозначно заслужили место в сборной, — цитируют «Известия» Мостового. — Ребята хорошо проявили себя в этом сезоне и получили приглашение — так и должно быть. Однако вряд ли им дадут шанс выйти на поле уже в ближайших матчах. Всё-таки этот сбор для Соболева и Чистякова больше ознакомительный. Тренерский штаб должен увидеть их в тренировочном процессе, познакомиться поближе. У сборной есть основной состав, и сейчас нет смысла что-то кардинально менять.

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