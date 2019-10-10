Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Александр Мостовой: «Новички однозначно заслужили место в сборной»

07:20
Теги:

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что новички заслужили место в национальной команды. На октябрьский сбор в сборную были приглашены защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков и форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев?.

— Новички однозначно заслужили место в сборной, — цитируют «Известия» Мостового. — Ребята хорошо проявили себя в этом сезоне и получили приглашение — так и должно быть. Однако вряд ли им дадут шанс выйти на поле уже в ближайших матчах. Всё-таки этот сбор для Соболева и Чистякова больше ознакомительный. Тренерский штаб должен увидеть их в тренировочном процессе, познакомиться поближе. У сборной есть основной состав, и сейчас нет смысла что-то кардинально менять.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 4358
Все опросы
Как закончится матч Россия — Шотландия?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://iz.ru/930329/sevastian-terletckii/shotlandskii-kill-sbornaia-rossii-mozhet-dosrochno-vyiti-na-evro-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир