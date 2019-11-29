Александр Мостовой: «Церемония жеребьевки по сути обесценилась»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что считает странным формат жеребьевки Евро-2020. К моменту жеребьевки еще неизвестны четыре участника финального турнира. Сейчас потенциальные участники уже разделены на четыре дивизиона. Российской команде из четвертой корзины могут попасться лишь те, кто уже прошел квалификацию: Уэльс или Финляндия.

— Как только я узнал о таком формате турнира, сразу говорил, что это очень странно, — цитируют «Известия» Мостового. — Когда команды распределяются по группам таким образом, спортивная составляющая отходит на второй план. И на все это начинаешь смотреть с иронией. Зачем вообще ехать на жеребьевку половине участников турнира, особого смысла уже и нет. Эта церемония по сути обесценилась. В общем, слишком все накрутили, навертели.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира