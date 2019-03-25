Александр Меркель: "Слова Трабукки про мою большую зарплату в "Милане"? Я играю не за деньги"

Полузащитник "Хераклеса" и сборной Казахстана Александр Меркель не стал комментировать слова агента Марко Трабукки, который утверждал, что карьера 27-летнего футболиста пошла на спад из-за гигантской зарплаты в "Милане".

Меркель был игроком "Милана" с 2009 по 2012 год. Потом хавбек выступал за "Дженоа", "Удинезе", "Уотфорд", "Бохум" и многие другие клубы.

– Как-то он сказал такую вещь: "Меркелю сделали зарплату 800 тысяч евро чистыми. Он стал очень богатым, но это мешало ему играть в футбол". Два вопроса. У вас правда была такая зарплата в 18 лет? И вам действительно это мешало играть?

– Ответ на первый вопрос простой – я про деньги никогда не разговариваю. Да и на второй тоже простой. Я в футбол играю не за деньги. Я начал играть, когда папа меня маленьким мальчиком привел на футбольное поле и дал в ноги мяч. Это моя жизнь, моя любовь, а не просто работа, за которую я получаю зарплату. Да, футболисты неплохо зарабатывают, это все знают. Но я в футбол играю не из-за этого.

– Но вы же согласны, что с того времени карьера пошла куда-то не туда?

– Да, конечно, я согласен. Но посмотрите сейчас: я снова играю в футбол, играю на хорошем уровне. И мне только 27 лет, я могу играть еще долго, могу вернуться на топ-уровень. Все зависит только от меня. И я тренируюсь усердно, чтобы достигнуть цели, – сказал Меркель. (Александр Рогулев)

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