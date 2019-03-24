Александр Меркель: "Россия просто играла лучше"

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель прокомментировал поражение от России (0:4) в матче отборочного турнира Евро-2020. По его словам, соперник играл лучше.

– Очень обидно, мы очень расстроились, - цитирует sports.kz Меркеля. - Но если честно, Россия хорошо играла, и результат соответствующий.

– После Шотландии много было эмоций положительных, что-то изменилось сейчас в вашем отношении к выступлению за сборную?

– Ничего не изменилось, мы сегодня хотели выиграть. Просто россияне в хороший футбол играли, выиграли, теперь дальше смотреть надо.

– Можно сказать, что первый гол сломал игру сборной Казахстана?

– Нет, нельзя, когда в игре 1:0, соперник выигрывает, еще можно победить. Обидно было, 0:4 – это плохой счет для нас.

– Сыграли по такой же схеме, что и в первой игре. Можно сказать, что Россия хорошо подготовилась?

– Да, Россия очень хорошо играла, качественно, квалификация у команды высокая. Если честно, они просто играли лучше нас.

– В итоге, если резюмировать два матча, настроение хорошее?

– Если дома проигрываешь 0:4, всегда плохое настроение, думаю нам надо позитивно мыслить, потому что мы после Шотландии хорошую игру сделали, и теперь дальше надо работать.

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